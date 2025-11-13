Ограничение движения транспорта в Черкасской области вводится из-за запланированных работ на отдельном участке, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал Городищенский городской совет на своей странице в Фейсбуке.

Так, ограничение движения транспорта в Черкасской области относится к городу Городище. Там, с 14 по 21 ноября, временно ограничат проезд транспортных средств через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении улиц Героев Чернобыля и Кожедуба.

Такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ на переезде. В течение указанного периода проезд транспорта через этот участок не будет полностью перекрыт, однако водителям придется учитывать изменения в организации дорожного движения. Проезд будет осуществляться поочередно по полосам, что может привести к образованию временных пробок.

Местные власти и коммунальные службы просят водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек, а также соблюдать правила и указания работников, которые будут регулировать движение в зоне ремонта. После завершения работ, которые продлятся до 21 ноября, проезд через железнодорожный переезд будет полностью восстановлен.

Кроме этого, в Черкассах планируют отремонтировать Старособорный спуск для того, чтобы изменить организацию автомобильного проезда центральной частью города в микрорайон "Мытница".

После завершения ремонта будет внедрена новая схема организации дорожного передвижения — одностороннее движение по улице Раскопной (в направлении вверх) и спуск Старособорный (в направлении вниз). Соответствующее решение исполнительный комитет будет принят отдельно после завершения ремонтных работ.

