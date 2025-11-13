Жителям региона следует обратить внимание на график отключения газа с 14 по 19 ноября в Ивано-Франковской области.

График отключения газа с 14 по 19 ноября в Ивано-Франковской области предусматривает несколько остановок подачи голубого топлива из-за технических работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", в некоторых населенных пунктах газоснабжение будет отсутствовать несколько часов, а в других - оно возобновится только на следующий день.

График отключения газа с 14 по 19 ноября в Ивано-Франковской области охватывает сразу несколько сел, где специалисты будут проводить плановые работы для обеспечения безопасности и стабильной подачи в дальнейшем.

С 08:00 14.11 до 16:00 в этот же день голубого топлива не будет в Торговице . В настоящее время специалисты будут работать на местной газовой сети, поэтому жителей просят перекрыть краны на газовых приборах и обеспечить доступ к счетчикам.

Следующим пунктом в графике отключения газа с 14 по 19 ноября в Ивано-Франковской области станет село Рожнов. Там работы начнутся 17:11 в 09:00 и продлятся до 16:00 18:11. При выполнении технических мероприятий газоснабжение будет полностью прекращено.

Далее, по плану, идут ремонтные мероприятия в Горохолине. С 09:00 18.11 до 15:00 19.11 подача голубого топлива будет прекращена.

Финальным этапом станет временная остановка газоснабжения в Грабовке. Ремонты здесь продлятся 19.11 с 09:00 до 15:00.

Жителей призывают заранее подготовиться к ограничениям, не пользоваться газовыми приборами при выполнении работ и следить за сообщениями местных служб.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске: какую важную информацию сообщили.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую информацию следует знать.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую важную информацию сообщили.