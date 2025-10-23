Дефицит продуктов в Днепропетровской области в 2025 году оказал существенное влияние на жителей региона, усложнив доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Больше выросли цены на молочную продукцию: литр молока сейчас стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционным предложениям стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белок удерживает стоимость на стабильно высоком уровне.

Кроме того, ситуация повлияла на сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок длилась еще несколько недель, что повысило внутреннее предложение и несколько стабилизировало рынок.

Производители вынуждены корректировать стратегии продаж из-за сохранения напряженности. Сезонное падение надоев и запасы также повлияли на цены. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские товары стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом расходов на корма и энергию. Он отмечает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%. Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но это лишь временная мера.

Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями. Дефицит продуктов в Днепропетровской области остается серьезной проблемой, заставляя население адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать оптимальные способы приобретения товаров.

