Стало известно, каков размер доплаты пенсионерам в Кировоградской области и как ее оформить.

Украинцы, отличившиеся особыми заслугами перед Родиной, имеют право на денежную доплату пенсионерам в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено Законом Украины №1767.

Как указано в Законе Украины №1767, граждане, совершившие особый выдающийся поступок или трудовое достижение, могут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Об этом говорится в пунктах 2-5 первой статьи.

Кто имеет право на доплаты пенсионерам в Кировоградской области?

Дополнительную пенсию за особые заслуги могут получить следующие категории граждан:

Ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество в защите Украины.

Спортсмены, ставшие чемпионами или рекордсменами Европы, мира, а также победители Олимпийских и Паралимпийских игр.

Космонавты, совершившие космический полет или занимавшиеся пилотированием летально-испытательных средств.

Лица, имеющие государственные ордена, премии или почетное звание "заслуженный".

Какой размер доплаты для пенсионеров в Кировоградской области

Размер надбавки зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и составляет с 23 до 35% этой суммы. В 2025 году это от 543 до 826 гривен. Если вы имеете право на несколько таких надбавок, вам будет назначена только одна — самая большая.

Как оформить выплату?

Для оформления дополнительной пенсии вам необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, в бумажной форме или онлайн, через электронный кабинет ПФУ. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваши заслуги.

Важным преимуществом этой выплаты является то, что в случае смерти ее получателя право на получение доли помощи переходят к членам семьи. Родственники могут получать от 70 до 90% от размера прибавки умершего.

