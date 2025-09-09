Нова система оплати проїзду в Сумській області з 22 липня забезпечила сучасний та зручний спосіб користування транспортом.

Нова система оплати проїзду в Сумській області стартувала у Конотопі, де впроваджено електронну картку «Конотопка», повідомляє Politeka.

Вона сумісна з валідаторами у шістдесяти одиницях транспорту — автобусах і трамваях. Додатково для мешканців запрацював мобільний застосунок, що дозволяє ставати в електронні черги у ЦНАП і лікарнях, а також отримувати актуальні новини.

За словами ініціатора проєкту E-Pass Олександра Колеснікова, система має ширші функції, ніж звичні способи оплати. Дизайн картки присвячено історичній річці, яка колись протікала територією міста. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній підкреслив значення цього нововведення для розвитку громади.

Колишніх кондукторів перевели на інші посади, а частину персоналу зробили контролерами. Паперові квитки зняті з продажу, співробітники допомагають пасажирам освоїти нову технологію. Директор підприємства Віктор Тимошенко зазначив, що така практика вже показала ефективність у містах-партнерах і позитивно вплинула на фінансові надходження.

Пільгові картки видає управління соціального захисту. Отримати їх можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю, пенсіонери та багатодітні родини. Процедура доступна протягом робочого тижня у холі установи.

Мер Артем Семеніхін наголосив, що реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Easy Pay. Для школярів планується окремий електронний проїзний, запуск якого передбачений з 1 вересня. У результаті нова система оплати проїзду в Сумській області з 22 липня забезпечила сучасний та зручний спосіб користування транспортом, скоротивши час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

