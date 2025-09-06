Для получения бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области при себе обязательно необходимо иметь оригиналы документов.

Департамент социальной защиты населения предоставляет от Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета объявил о старте новой гуманитарной инициативы, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий жителей общины. Программа предусматривает предоставление бесплатных продуктовых наборов внутриперемещенным лицам и пенсионерам, а также малообеспеченным семьям, состоящим на учете в Департаменте и получающих государственную социальную помощь.

Программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области реализуется организацией Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) и Фондом Говарда Дж. Баффета, которые предоставили продукты питания для формирования наборов. Каждая семья, отвечающая критериям участия, сможет получить один такой набор.

Право на получение помощи имеют домохозяйства, которые на 1 июля 2025 состояли на учете в структурных подразделениях Департамента социальной защиты населения и официально получали государственную социальную помощь. Важным условием является наличие регистрации на территории Сумской городской общины.

Выдача продуктовых наборов организована в помещении по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, актовый зал. Прием граждан происходит с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу - с 8:00 до 15:00, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

Для получения набора каждый заявитель должен предоставить документы, подтверждающие его право на пособие. К обязательным документам относятся:

паспорт гражданина Украины или электронный документ в приложении «Дія»;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписка или другой официальный документ, подтверждающий место жительства на территории Сумской городской общины, при необходимости.

