В Одесской области готовятся к повышению тарифов на коммунальные услуги, водоотвод и вывоз мусора, сообщает Politeka.

Повышение, по прогнозам, может вступить в силу с 1 января 2026 г. после принятия решения исполкомом горсовета.

КП "Горводоканал" объясняет необходимость изменения цен тем, что действующие расценки не покрывают реальные затраты предприятия. Поэтому возникают долги перед кредиторами и проблемы с оплатой электроэнергии, горючего, реагентов и зарплаты персонала. Кроме того, с момента последней коррекции существенно увеличились расходы на дизель, бензин, электроэнергию, минимальную зарплату и обработку воды.

Новые тарифы на обращение с бытовыми отходами предполагают рост на 21,6%: для предприятий и бюджетных учреждений – 251,90 грн/м³ (было 207,10 м³); для частного сектора – 46,08 грн/чел. в месяц (было 37,90); для жителей многоэтажек – 42,05 гривен/чел. (было 34,58).

Что касается воды, «Горводоканал» предлагает новые цены: водоснабжение – 40,98 грн/м³ (действующее 36,04/м³), водоотвод – 37,10 грн/м³ (действующее 34,18/м³).

В ведомстве отмечают, что аналогичное повышение уже произошло в Килии, Белгород-Днестровском и Балтском общинах Одесщины.

Изменения вступят в силу только после официального решения Болградского исполкома. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может повлиять на планирование семейного бюджета жителей, поэтому следует заранее учесть новые расходы.

Местные жители уже планируют корректировать свои расходы, чтобы успеть адаптироваться к новым тарифам с начала следующего года.

