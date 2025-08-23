Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області спрямована на підтримку сімей, які опинилися у складних умовах через війну.

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області передбачає виплату по 3000 гривень на кожну дитину внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої Софіївської сільської територіальної громади Бердянського району, передає Politeka.

Про це повідомляє розпорядження начальника Софіївської сільської військової адміністрації, оприлюднене на офіційному сайті громади.

Отримати допомогу можуть ВПО, які мали реєстрацію або постійно проживали на території громади до початку повномасштабного вторгнення.

Для цього необхідно подати пакет документів, що включає заяву з фактичною адресою проживання дитини, копію свідоцтва про народження або паспорта, витяг з реєстру місця проживання, довідку ВПО, копії паспорта та ідентифікаційного коду заявника, банківські реквізити, згоду на обробку персональних даних.

У разі опіки додаються документи, які підтверджують статус опікуна. Діти віком від 14 до 17 років можуть подати заяву самостійно за письмової згоди батьків або законних представників із зобов’язанням використати кошти на першочергові потреби.

Документи приймаються до 30 листопада 2025 року особисто або поштою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 58, індекс 69126. Рішення про виплату ухвалюється протягом місяця з дати подання заяви.

До слова, в області також повідомляли про можливість отримання безкоштовного житла.

Внутрішньо переміщена особа, яка потребує тимчасового прихистку, може подати заяву на квартирний облік до органу місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем своєї реєстрації як переселенця.

