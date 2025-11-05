В последние недели дефицит продуктов в Одесской области стал заметен даже для рядовых покупателей.

На рынках и магазинах региона резко поднялись цены на некоторые овощи, особенно на тепличные помидоры, что является следствием дефицита продуктов в Одесской области, сообщает Politeka.

Такая ситуация вызвала озабоченность среди потребителей и заставила продавцов искать новые способы обеспечения прилавков свежей продукцией.

Дефицит продуктов в Одесской области повлиял на ценовую политику не только в регионе, но и в целом по стране. По данным экспертов, стоимость тепличных помидоров за неделю выросла примерно на 37 процентов.

Это резкое удорожание связано с тем, что предложение продукции значительно уменьшилось, а спрос остался стабильно высоким. Такое соотношение сразу вызвало скачок ценников.

Специалисты аграрного рынка объясняют, что нынешняя ситуация вполне типична для второй половины осени. В этот период большинство тепличных хозяйств постепенно снижают объемы выращивания, поскольку из-за похолодания созревания овощей в стационарных теплицах заметно замедляется.

Между тем поставки из парниковых теплиц уже полностью прекратились. Это означает, что новых партий продукции поступает меньше, чем нужно для удовлетворения потребностей потребителей.

Представители рынка отмечают, что дефицит продуктов в Одесской области стал ощутимым из-за комбинации погодных факторов и сезонного уменьшения урожайности. Во многих теплицах температура опустилась так, что созревание плодов практически не остановилось.

Ввиду этого хозяйства не успевают обеспечить рынок достаточным количеством овощей. Кроме того, из-за усложнения логистики импортные поставки также пока ограничены.

