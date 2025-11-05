Ограничение движения транспорта в Черновицкой области вступило в силу 1 ноября, сообщает Politeka.

Проезд через горный перевал "Шурдин" временно закрыт. Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о необходимости такого мероприятия с наступлением зимнего периода.

Перевал «Шурдин», самый высокогорный в Украине, характеризуется узкой дорогой и крутыми поворотами, что создает повышенную опасность для водителей в холодное время года. В целях безопасности всех участников дорожного перемещения доступ к участку Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП «Русская» ограничен.

Для удобства водителей обустроены объездные маршруты. Первый вариант предусматривает движение Р-62 Криворовня – Усть-Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы. Второй маршрут охватывает путь Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путило – КПП «Русская». На обеих трассах уже установлены дорожные знаки с согласованными схемами объезда, что позволяет избежать неразберихи и обеспечивает безопасный проезд.

Возобновление передвижения через перевал "Шурдин" запланировано на 30 апреля 2026 года. Таким образом, на период зимних месяцев участники дорожного движения должны воспользоваться альтернативными маршрутами. Перевал традиционно становится непригодным для проезда из-за низких температур, возможны снежные заносы и гололедица.

Служба инфраструктуры призывает водителей учитывать ограничения и планировать поездки заранее. Безопасное передвижение по горным дорогам Черновицкой области возможно только при соблюдении установленных правил и пользования объездными трассами во время зимнего периода.

Ограничения движения транспорта в Черновицкой области остаются актуальными до окончания зимнего периода и возобновления безопасного проезда через «Шурдин».

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены в транспорте.