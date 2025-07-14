Місцеві мешканці мають знати, як користуватися новою системою оплати проїзду у Миколаєві, тож розповідаємо про це детальніше.

У Миколаєві запровадили нову систему оплати проїзду, яка робить пересування громадським транспортом більш зручним, повідомляє Politeka.

Застосунок, який працює з єдиним QR-кодом для всіх банківських карток, за квітень 2025 року вже зафіксував понад 207 тисяч успішних платежів.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві дозволяє не тільки швидко і без готівки розрахуватися за квиток, а й отримати вигідні умови. Тепер за тарифом у 8 гривень можна користуватися електротранспортом і навіть пересідати між різними його видами протягом півтори години без додаткових витрат.

Це куди привабливіше за старий паперовий квиток, який коштував 10 гривень і не давав таких можливостей. Здавалося б, невелика різниця, але в масштабах місяця набігає чимала сума. Особливо це відчувають ті, хто щодня їздить на роботу чи в інших справах.

До того ж, нова система оплати проїзду у Миколаєві пропонує різноманіття проїзних квитків. Тут можна вибрати місячний або тижневий, студентський на місяць, а також туристичні на дві доби і навіть одноденні, що діють на всі види електротранспорту.

Такий вибір дозволяє зекономити час і гроші. Ще один важливий момент – це можливість розраховуватися карткою національного кешбеку. Для цього достатньо додати банківську картку в Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у транспорті і підтвердити платіж.

Якщо у когось виникнуть питання щодо роботи трапспорту, або потрібно уточнити інформацію про ціни чи види проїзних, все це можна знайти на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс».

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