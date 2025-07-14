Местные жители должны знать, как пользоваться новой системой оплаты проезда в Николаеве, так что рассказываем об этом подробнее.

В Николаеве была введена новая система оплаты проезда , которая делает передвижение общественным транспортом более удобным, сообщает Politeka.

Приложение, которое работает с единым QR-кодом для всех банковских карт, за апрель 2025 года уже зафиксировало более 207 тысяч успешных платежей.

Новая система оплаты проезда в Николаеве позволяет не только быстро и безналично рассчитаться за билет, но и получить выгодные условия. Теперь по тарифу в 8 гривен можно пользоваться электротранспортом и даже пересаживаться между разными его видами в течение полутора часов без дополнительных затрат.

Это куда привлекательнее старого бумажного билета, который стоил 10 гривен и не давал таких возможностей. Казалось бы, небольшая разница, но в масштабах месяца набегает немалая сумма. Особенно это касается того, что происходит в роботу в других местах.

К тому же новая система оплаты проезда в Николаеве предлагает разнообразие проездных билетов. Здесь можно выбрать месячный или недельный, студенческий в месяц, а также туристические на двое суток и даже однодневные, действующие на все виды электротранспорта.

Такой выбор позволяет сэкономить время и деньги. Еще один важный момент – это возможность рассчитываться картой национального кэшбека. Для этого достаточно добавить банковскую карту в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в транспорте и подтвердить платеж.

Если у кого-то возникнут вопросы по работе транспорта, или нужно уточнить информацию о ценах или видах проездных, все это можно найти на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс».

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