Дефицит продуктов в Николаеве может набрать критического масштаба из-за общегосударственной нехватки ржи, сообщает Politeka.

Производители хлебобулочных изделий сообщают о росте закупочных цен на муку, которая уже сейчас импортируется из Польши, Литвы и Латвии. Специалисты отмечают: буханка ржаного хлеба до конца 2025 года может стоить 40–50 гривен, а некоторые предприятия, вероятно, полностью прекратят его изготовление.

Ключевую роль в кризисной ситуации играет снижение заинтересованности фермеров в выращивании ржи. По сравнению с пшеницей, он дает более низкий урожай — около 40 центнеров с гектара. Это означает минимальные доходы, заставляющие сельхозпроизводителей выбирать другие культуры. Кроме того, рожь годами активно импортировали из Беларуси. Когда поставки прекратились, украинский рынок оказался неспособен самостоятельно удовлетворить спрос.

По словам Родиона Рыбчинского, руководителя объединения "Мукомелелы Украины", за последние 12 месяцев цена тонны выросла с 6-7 тысяч до 12-14 тысяч гривен. Такая же тенденция наблюдается и на рынке муки – с 10 тысяч гривен в 2024 году до 20 тысяч в 2025 году. На фоне таких темпов удорожания переработчикам приходится искать сырье за границей.

Дефицит продуктов в Николаеве, как и других регионах, может стать толчком к переформатированию аграрной стратегии. Ожидается, что повышение закупочных цен побуждает аграриев вернуться к выращиванию ржи уже в сезоне 2026/2027. Однако в ближайшие два года будут оставаться сложными — как для фермеров, так и для потребителей.