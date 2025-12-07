Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на посилення соціального захисту та створення стабільних умов для людей похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається в межах програми RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на людей, які постраждали від бойових дій, втратили житло або проживають у районах підвищеного ризику. Програму охоплено внутрішньо переміщених осіб із регіонів активних зіткнень та мешканців прифронтових територій у радіусі тридцяти кілометрів від лінії фронту.

Підтримка включає продуктові набори, базові медикаменти, гігієнічні комплекти та тимчасове житло. Такий формат дозволяє оперативно забезпечити літніх людей необхідними речами та покрити першочергові потреби.

Виплати, до яких входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, надаються після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення проводять за адресою Мала Арнаутська, 88. Кожен член домогосподарства може отримати одноразову підтримку у розмірі 3 600 гривень, максимальна сума для сім’ї з чотирьох осіб – 14 400 гривень протягом трьох місяців.

Для участі в програмі заявник не повинен отримувати аналогічну допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців і не може бути учасником попередніх ініціатив фонду. Потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують статус пенсіонера або ВПО, а також довідку про доходи, якщо така є.

Окремо діє ініціатива «Тепла зима», яка компенсує витрати на зимовий одяг, взуття та частину комунальних платежів. Програма доповнює основну підтримку та допомагає літнім людям підготуватися до холодного періоду, особливо тим, хто проживає сам або має обмежені фінанси.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на посилення соціального захисту та створення стабільних умов для людей похилого віку. Мешканцям радять завчасно готувати документи та стежити за оголошеннями про графік видачі підтримки, щоб отримати допомогу вчасно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.