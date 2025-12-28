Новая система оплаты проезда в Кропивницком еще не заработала, хотя ее планировали внедрить в 2025 году.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком задерживается из-за отсутствия подрядчика и длительного согласования документов, сообщает Politeka.

Идея новой безналичной оплаты проезда в Кропивницком обсуждается уже несколько лет. Начальник управления транспорта Виктор Житник в 2025 году отмечал, что тендер по выбору компании для внедрения - проведут в первом квартале года.

В июне одна из фирм представила стратегию запуска автоматизированного учета, который уже работает в Киеве, Львове, Ровно и Черновцах.

В июле горсовет показал проект, предусматривавший пластиковый льготный билет для 60 поездок в месяц. В ходе общественных обсуждений горожане указали, что этого мало, и в сентябре исполком подготовил новый документ.

Он уже предполагал неограниченное и бессрочное количество поездок. Данная инициатива была направлена ​​на рассмотрение Антимонопольного комитета Украины.

Однако подрядчика для внедрения новой системы оплаты проезда в Кропивницком выбрать до сих пор не удалось. 28 ноября информация по тендерам в системе «Prozorro» подтвердила, что конкурс еще не завершен.

Представитель городского совета пояснил, что сейчас идет согласование проекта решения с Антимонопольным комитетом, чтобы обеспечить его юридическую чистоту и избежать нарушения конкуренции среди предпринимателей на рынке перевозок.

Если все пройдет по плану, исполнительный комитет при получении заключения примет окончательное решение.

