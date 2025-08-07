В Хмельницкой области в ближайшее время будут действовать новые ограничения движения, о которых следует знать местным жителям.

Ограничения движения в Хмельницкой области связаны как с ремонтами в городе, так и с жаркой погодой, влияющей на состояние дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, ограничения движения в Хмельницкой области начнутся уже с 7 августа и коснутся одной из центральных улиц областного центра.

Горсовет сообщил, что на перекрестке улиц Грушевского и Проскуровской проведут ремонт сетей инженерных коммуникаций и обустроят повышенный пешеходный переход.

В этой связи с 7 по 13 августа будет полностью перекрыт проезд автотранспорта на участке Грушевского от Героев Майдана до Проскуровской. После этого с 14 по 30 августа на этом же участке будет действовать частичное ограничение движения в Хмельницкой области.

Напомним, что кроме городских работ изменения введены и для региональных автодорог. Из-за повышения температуры воздуха более 28 градусов ввели сезонные запреты для проезда тяжеловесного транспорта.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в регионе, запрет касается машин фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Такие меры предпринимают для уменьшения разрушения асфальтобетонного покрытия в жаркий период.

Контроль соблюдения новых правил осуществляют подразделения Укртрансбезопасности и Национальной полиции. Инспекторы проверяют весовые параметры транспортных средств и следят за соблюдением правил.

На дорогах общего использования государственного значения уже установили соответствующие запретительные дорожные знаки и информационные щиты. Поэтому водителей призывают быть внимательными и помнить правила передвижения по дорогам в жару.

