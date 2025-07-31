Синоптики розкрили прогноз погоди на серпень в Харкові та розповіли, чого чекати містянам.

Прогноз погоди на серпень в Харкові склали синоптики та розкрили, чого варто чекати найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів, щоб з'ясувати, чого чекати в останній місяць літа.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха склала прогноз погоди на серпень в Харкові та інших областях України. Згідно з її словами, починаючи з 2 серпня, домінуватиме переважно слабко виражене поле підвищеного атмосферного тиску.

Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме від +20 до +26 градусів, що на 1,5–2 градуси вище за середні багаторічні показники. Така температура є характерною для останніх років, адже разом із липнем він традиційно належить до найспекотніших місяців літа. Щодо опадів, за прогнозом, їхня кількість становитиме 23–40 міліметрів за місяць. Це приблизно 64–73% від кліматичної норми, тобто менше звичного рівня.

Також відомий український синоптик Ігор Кибальчич зробив прогноз погоди на серпень в Харкові та інших областях України.

Він каже, що на початку місяця відбудеться поступова зміна повітряної маси — стане прохолодніше й спокійніше, а атмосферний тиск дещо підвищиться. Водночас збережеться спекотна та суха погода. Це пов’язано з впливом гарячого повітря, яке надходить із Середньої Азії та досі утримується в цих регіонах.

Температура повітря вдень там залишатиметься стабільно високою та перевищуватиме середні кліматичні показники на 4–6 градусів. Найінтенсивнішу спеку слід очікувати в період із 2 по 4 число, коли денні температури сягатимуть +26…+32 °С.

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