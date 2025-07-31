Синоптики раскрыли прогноз погоды на август в Харькове и рассказали, чего ждать горожанам.

Прогноз погоды на август в Харькове составили синоптики и раскрыли, чего следует ждать в ближайшее время, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов, чтобы выяснить, чего ждать в последний месяц лета.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха составила прогноз погоды на август в Харькове и других областях Украины. Согласно ее словам, начиная со 2 августа, будет доминировать преимущественно слабо выраженное поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет составлять от +20 до +26 градусов, что на 1,5–2 градуса выше средних многолетних показателей. Такая температура характерна для последних лет, ведь вместе с июлем он традиционно относится к самым жарким месяцам лета. По осадкам, по прогнозу, их количество составит 23–40 миллиметров в месяц. Это примерно 64–73% от климатической нормы, то есть меньше обычного уровня.

Также известный украинский синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на август в Харькове и других областях Украины.

Он говорит, что в начале месяца произойдет постепенное изменение воздушной массы — станет прохладнее и спокойнее, а атмосферное давление несколько повысится. В то же время сохранится жаркая и сухая погода. Это связано с воздействием горячего воздуха, поступающего из Средней Азии и до сих пор удерживаемого в этих регионах.

Температура воздуха днем там будет стабильно высокой и будет превышать средние климатические показатели на 4-6 градусов. Интенсивнейшую жару следует ожидать в период со 2 по 4 число, когда дневные температуры будут достигать +26…+32 °С.

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