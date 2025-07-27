Право на недоотриману субсидію для пенсіонерів у Харківській області не передається у спадок, але підтверджується Постановою Кабінету Міністрів України №848.

Після смерті особи, якій було призначено житлову субсидію для пенсіонерів у Харківській області, багато родин не знають, хто може отримати не виплачену допомогу, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну №848.

Якщо субсидіант помер, а призначену допомогу він не встиг отримати, кошти можуть бути виплачені іншій особі, яка входила до складу того самого домогосподарства. Важливо, щоб ця особа була врахована під час призначення cубсидії для пенсіонерів у Харківській області — тобто офіційно проживала разом з померлим та була включена до розрахунку. Право на ці кошти не передається у спадок, але підтверджується Постановою Кабінету Міністрів України №848.

Протягом трьох місяців з моменту смерті отримувача субсидії родичу, який претендує на виплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та надати такі документи:

свідоцтво про смерть ;

; паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника ;

; банківські реквізити, на які може бути перерахована сума допомоги.

Зволікати не варто: якщо заява не буде подана вчасно, право на отримання коштів може бути втрачено.

Зазначемо також, що у літній період, навіть попри зменшення сум субсидії для пенсіонерів у Харківській області через відсутність витрат на опалення, ця державна допомога залишається важливою підтримкою для багатьох домогосподарств. Однак у деяких випадках невчасні дії родичів можуть призвести до припинення виплат.

Зокрема, якщо один із членів родини виїхав за кордон більш ніж на 60 днів, про це необхідно обов’язково повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, а доходи цієї особи були враховані при розрахунку субсидії, то виплати можуть не лише зупинити, але й зобов’язати повернути вже отримані кошти.

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