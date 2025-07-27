Право на недополученную субсидию для пенсионеров в Харьковской области не передается по наследству, но подтверждается Постановлением Кабинета Министров Украины №848.

После смерти лица, которому была назначена жилищная субсидия для пенсионеров в Харьковской области, многие семьи не знают, кто может получить не выплаченную помощь, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №848.

Если субсидиант умер, а назначенную помощь он не успел получить, средства могут быть выплачены другому лицу, входившему в состав того же домохозяйства. Важно, чтобы это лицо было учтено во время назначения cубсидии для пенсионеров в Харьковской области — то есть официально проживало вместе с умершим и было включено в расчет. Право на эти средства не передается по наследству, но подтверждается Постановлением Кабинета Министров Украины №848.

В течение трех месяцев с момента смерти получателя субсидии родственнику, претендующему на выплату, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти ;

; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя ;

; банковские реквизиты , на которые может быть перечислена сумма пособия.

Медлить не стоит: если заявление не будет подано вовремя, право на получение средств может быть утрачено.

Отметим также, что в летний период даже несмотря на уменьшение сумм субсидии для пенсионеров в Харьковской области из-за отсутствия расходов на отопление, эта государственная помощь остается важной поддержкой для многих домохозяйств. Однако в некоторых случаях несвоевременные действия родственников могут привести к прекращению выплат.

В частности, если один из членов семьи уехал за границу более чем на 60 дней , об этом необходимо обязательно уведомить Пенсионный фонд . Если этого не сделать, а доходы этого лица были учтены при расчете субсидии, то выплаты могут не только остановить, но и обязать вернуть уже полученные средства.

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