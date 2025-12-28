График отключения газа в неделю с 29 декабря по 4 января в Одесской области создаст бытовые неудобства для жителей региона.

График отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Одесской области будет введен в связи с проведением плановых ремонтных и модернизационных работ на газопроводах, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Одесской области требуется для вмешательства в работу сетей среднего давления.

В городе Одесса 29.12.2025 с 9:00 до 18:00 газоснабжение будет временно прекращено из-за работ на газопроводе среднего давления по адресу пер. 2-й Лермонтовский, 1/1.

Ограничения будут касаться объектов, расположенных в районе пляжа Ланжерон и пляжа Отрада. В частности, без голубого топлива в настоящее время останутся заведения по адресам:

Пляж Ланжерон, 65а – отель-ресторан «Skopele», «Веранда», пляж Ланжерон, 14 – центр отдыха «Пальма», пляж Ланжерон, 5 – отель-ресторан «Дядюшка Чао».

Пляж Ланжерон, 1д – ресторанно-гостиничный комплекс «Причал 1», пляж Отрада, 1 – ресторан «Вилла Отрада», «Budha Beach», пер. Госпитальный, 1/1 – теннисный клуб «Belinsky Academy».

Отдельно об изменениях предупреждает Овидиопольское УЕГХ. В поселке Авангард 30.12.2025 временно прекратят подачу голубого топлива в связи с работами по увеличению диаметра распределительного газопровода по ул. Фруктовая.

Ограничения будут касаться потребителей дома №6 по этой улице. Кроме того, газовики сообщают о возможных колебаниях давления топлива в приборах других абонентов поселка Авангард в период выполнения работ.

По информации службы, возобновление снабжения потребителям в поселке Авангард начнется с 30.12.2025 года при условии стопроцентного присутствия абонентов в помещениях.

Так что газовики советуют местным жителям учитывать график отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Одесской области при планировании своего быта.

