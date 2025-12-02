Дефицит продуктов в Днепропетровской области возможен из-за проблем, возникших у производителей хлеба, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал эксперт Алексей Пучков. По его словам, по всей Украине ржаной муки мало, что приводит к нехватке качественных хлебобулочных изделий.

Отмечается значительное подорожание ржаной муки, которая за последние шесть месяцев выросла почти вдвое. Несмотря на это, украинцы практически не ощутили изменений в стоимости, поскольку производители решили взять на себя часть дополнительных затрат и не переводить их полностью на потребителей.

По словам Пучкова, вместе с ржаным, повышение стоимости наблюдалось и на пшеничную муку, которая подорожала примерно на 30%. Производители надеялись, что уборка нового урожая поможет стабилизировать цены и, соответственно, хлеб, однако ситуация не изменилась, а даже несколько ухудшилась - уже сейчас наблюдается дефицит этих продуктов в Днепропетровской области.

Между тем, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупреждает, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10 процентов. Основными факторами такого подорожания является увеличение себестоимости производства хлеба, в том числе рост цен на сырье и муку, особенно ржаную. Кроме того, производство становится дороже из-за повышения стоимости энергоносителей, логистики и затрат на оплату труда.

Таким образом, даже при росте стоимости муки производители пытаются поддерживать стабильные цены для потребителей, однако в долгосрочной перспективе дальнейшее подорожание хлеба остается вероятным из-за экономических факторов, дефицита продуктов в Днепропетровской области и повышения затрат на производство.

