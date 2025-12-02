Подальше подорожчання залишається ймовірним через економічні фактори, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та підвищення витрат на виробництво.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області можливий через проблеми, які виникли у виробників хліба, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів експерт Олексій Пучков. За його словами, по всій Україні житнього борошно мало, що призводить до нестачі якісних хлібобулочних виробів.

Відзначається значне подорожчання житнього борошна, яке за останні шість місяців зросло майже удвічі. Незважаючи на це, українці практично не відчули змін у ціні на хліб, оскільки виробники вирішили взяти на себе частину додаткових витрат і не перекладати їх повністю на споживачів.

За словами Пучкова, разом із житнім, підвищення цін спостерігалося й на пшеничне борошно, яке подорожчало приблизно на 30%. Виробники сподівалися, що збирання нового врожаю допоможе стабілізувати ціни на борошно та, відповідно, на хліб, однак ситуація не змінилася, а навіть дещо погіршилася - вже зараз спостерігається дефіцит цих продуктів у Дніпропетровській області.

Тим часом перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попереджає, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5-10 відсотків. Основними факторами такого подорожчання є збільшення собівартості виробництва хліба, зокрема зростання цін на сировину та борошно, особливо житнє. Крім того, виробництво хліба стає дорожчим через підвищення вартості енергоносіїв, логістики та витрат на оплату праці.

Таким чином, навіть при зростанні вартості борошна виробники намагаються підтримувати стабільні ціни для споживачів, однак у довгостроковій перспективі подальше подорожчання хліба залишається ймовірним через економічні фактори, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та підвищення витрат на виробництво.

Джерело: Телеграф.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців і як може оформити "сьому" виплату.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області: кому в першу чергу нададуть будинок.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з літніх українців може отримати виплати на зиму.