Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 12 декабря.

На 12 декабря в Кировоградской области введен плановый график отключения света в связи с проведением технических и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

В селе Молодижне свет частично будут выключать с 09:00 до 15:00 по указанным адресам:

Будивельныкив, 14, 22, 22А, 24, 24А, 28, 32

Вишнева, 3, 5, 7

Гордиенка, 1, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16-18

Зелена, 3-15, 15A, 16, 16A, 17-18, 20

Калинова, 2, 8, 13

Космонавтив, 5-6, 8-17, 17а, 18, 18а, 19-20

Ликарняный пер., 1-5, 6а, 7

Набережна, 1-20

Нова, 1а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 6-7, 9-11, 13, 15

Паркова, 21, 23, 25, 27, 29

проспект Мыру, 3-10, 13, 15-18, 20, 22

Садовый пер., 2, 4, 6, 8

Соловьина, 12

Транспортна, 2-3, 3а, 4-26, 28, 30

Шевченка, 4-5, 6а, 7-11, 13, 15, 17, 19, 23, 25-26

Шкильна, 4, 6, 11, 11а, 12-15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34

Яблунева, 1а, 2а, 3-15, 15а, 16, 16а, 17-22, 24

В Березивка обесточивание запланировано на период с 09:00 до 15:00 на улицах, указанных в сообщении местных властей:

Набережна, 5, 9, 11, 19, 25

Степова, 1-2

Центральна, 1-4, 6-9, 11-13, 15, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29-39, 41-44, 46-47, 49, 49В, 52, 54-55, 57-59, 6 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 125, 127, 129, 131, 3 147

Также отключения состоятся в селе Антонивка - электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 15:00 по отдельным адресам:

Мырна, 2-3, 7-8, 10, 12, 20, 23, 27, 29-31, 33-35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 61a, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 101

Садова, 5-7, 9-10, 12, 12а, 13, 15-17, 19, 24-25, 27, 32, 34-42, 44, 48-49, 51, 53, 55, 57, 59, 66, 7 77, 81, 85, 87, 93, 95, 99, 105, 109, 113, 113а, 115, 117, 121, 123

В населенном пункте Дыкивка ограничения продлятся с 9 до 17:00 по адресу:

Степова, 5-7, 9, 14-17, 19, 30-32, 38, 40, 42-43, 45, 47, 51, 53-54, 57, 59-60

К возможным неудобствам должны подготовиться и жители Суботци - в этом населенном пункте электричество будут выключать с 9:00 до 17:00 на улице:

Берегова, 30-36, 38-42, 45

Калынова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 19-44, 46-55, 57-67, 70, 73-80, 82-83, 85

Перспективна, 1, 1А, 2-4, 6-12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40

Шкильна, 37А, 39-41, 43, 45-52, 54-57, 57А, 58-70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84



Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 12 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

