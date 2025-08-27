Графік відключення світла в Запоріжжі з 1 по 2 вересня опубліковано для мешканців населених пунктів, які потрапляють під планові ремонтні роботи.

Графік відключення світла в Запоріжжі з 1 по 2 вересня передбачає, що електропостачання буде тимчасово припинене у низці вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформує Запоріжжяобленерго, мешканцям варто заздалегідь підготуватися та спланувати використання електроприладів.

Графік відключення світла в Запоріжжі з 1 по 2 вересня охоплює кілька сіл у області. 1.09 з 9:00 до 17:00 планується знеструмлення в Долинському на вулицях 8 березня 14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 7а, 9, 11, 15, 17, 17a, 19, 29, 31, 35, 37, 41 та Квіткова 15, 18, 16.

2.09 з 9:00 до 17:00 електропостачання тимчасово буде відсутнє у Дніпрових Хвилях, Наталівці та Кушугумі. Під обмеження потраплять вулиці Степна 2, 1, 3, 5, 2, 4, Центральна 22а, 9, 11, 13, 1, 3, 21, 29, 37, 39а, 5, Тихий 2, 4, 6, Центральна 12, 10, 8 в Дніпрових Хвилях.

У Наталівці ж незручності торкнуться тих, хто мешкає на 8 березня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 8 березня 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 та Річній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Під графік відключення світла в Запоріжжі з 1 по 2 вересня потрапить і Кушугум. Там 2.09 електроенергії не буде за такими адресами: Василькова 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 33, 37, 39, 2, 10, 12, 14, 16, 20, 18, 22, 128а, 126, 130, 132; Залізнична 41, 42, 48, 50; Зелений 1, 4, 2а, 5 та Крутий 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 11.

