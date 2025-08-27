График отключения света в Запорожье с 1 по 2 сентября опубликован для жителей населённых пунктов, которые попадают под плановые ремонтные работы.

График отключения света в Запорожье с 1 по 2 сентября предполагает, что электроснабжение будет временно прекращено в ряде улиц, сообщает Politeka.

Как информирует Запорожьеоблэнерго, жителям следует заранее подготовиться и спланировать использование электроприборов.

График отключения света в Запорожье с 1 по 2 сентября охватывает несколько деревень в области. 1.09 с 9:00 до 17:00 планируется обесточивание в Долинском на улицах8 березня 14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 7а, 9, 11, 15, 17, 17a, 19, 29, 31, 35, 37, 41 та Квиткова 15, 18, 16.

2.09 с 9:00 до 17:00 электроснабжение временно отсутствует в Днепровых Волнах, Натальевке и Кушугуме. Под ограничения попадут улицы Степная 2, 1, 3, 5, 2, 4, Центральная 22а, 9, 11, 13, 1, 3, 21, 29, 37, 39а, 5, Тихий 2, 4, 6, Центральная 12, 10, 8 в Днепровых Хвилях.

В Натальевке же неудобства коснутся тех, кто живет на 8 марта 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 8 марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 и Речной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Под график отключения света в Запорожье с 1 по 2 сентября попадет и Кушугум. Там 2.09 электроэнергии не будет по следующим адресам: Василькова 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 33, 37, 39, 2, 10, 12, 14, 16, 20, 18, 22, 128а, 126, 130, 132; Железнодорожная 41, 42, 48, 50; Зеленый 1, 4, 2а, 5 и Крутый 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 11.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.