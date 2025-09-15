В облцентре работает инициатива, благодаря которой предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области, и рассказываем об этом подробнее.

На бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области могут рассчитывать малообеспеченные семьи, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба городского совета Сум, выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области началась еще 10 июля.

Департамент социальной защиты населения сообщил, что помощь в виде продуктовых наборов оказана благодаря Global Empowerment Mission UA ​​и Фонду Говарда Дж. Баффета.

Один набор предусмотрен на каждую семью, которая на 1 июля состояла на учете в Департаменте и получала государственную социальную помощь. Условием является наличие регистрации в пределах Сумской городской территориальной громады.

Продуктовые свертки можно получить в актовом зале по адресу Харьковская, 35. График выдачи определен так: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, а в обеденное время с 12:00 до 13:00 будет перерыв.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области необходимо предъявить паспорт или цифровой документ в приложении Действие, идентификационный код и, в случае необходимости, выписку о месте жительства в пределах общины.

Если семья не имеет возможности лично прийти за набором, это может сделать доверенное лицо, но только при наличии оригиналов документов получателя и собственного паспорта.

В Департаменте отмечают важность соблюдения порядка во время выдачи. Жителей просят не создавать скопления у помещения. Телефон горячей линии для уточнения деталей (050)4078127. Перед тем, как идти в пункт выдачи, следует убедиться, работает ли до сих пор данная инициатива.

