Денежная помощь для пенсионеров и других категорий людей в Харьковской области становится для многих настоящим спасательным кругом.

Жители прифронтовых территорий получат возможность получить единовременные выплаты, среди которых предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области , сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Минсоцполитики, речь идет о финансировании, которое будет предоставлено на закупку твердого топлива для зимнего периода.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена правительственным постановлением, разработанным Министерством социальной политики в сотрудничестве с международными партнерами и при поддержке УВКБ ООН.

Средства получат проживающие в населенных пунктах в пределах 10 км от границы с российской федерацией или от линии столкновения. Также право на выплаты имеют жители территорий активных боевых действий в девяти регионах, в том числе Харьковщина.

Для этих регионов действуют дополнительные критерии, включая принадлежность к уязвимым категориям населения и наличие финансирования.

Размер денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Харьковской области составляет 19400 грн на домохозяйство. Она предоставляется только один раз в течение отопительного сезона.

Оформление производится через местные органы управления по месту жительства, как зарегистрированным, так и фактическим. Заявление может подать любой член семьи или его законный представитель.

Уполномоченные органы сообщают о решении в течение 5 рабочих дней способом, избранным заявителем в заявлении. Выплаты будут производиться в течение сентября и октября. Средства в безналичной форме перечислят на счет, указанный в заявлении.

Важно отметить, что полученные средства не учитываются в общий месячный доход семьи. Это позволяет пожилым людям и другим гражданам претендовать на дополнительные виды социальной поддержки без ограничений.

