Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій людей у Харківській області стає для багатьох справжнім рятувальним колом.

Мешканці прифронтових територій матимуть можливість отримати одноразові виплати, серед яких передбачена грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Мінсоцполітики, йдеться про фінансування, яке надаватиметься на закупівлю твердого палива для зимового періоду.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачена урядовою постановою, яку розробило Міністерство соціальної політики у співпраці з міжнародними партнерами та за підтримки УВКБ ООН.

Кошти отримають ті мешканці, що проживають у населених пунктах у межах 10 км від кордону з російською федерацією або від лінії зіткнення. Також право на виплати мають жителі територій активних бойових дій у дев’яти регіонах, серед яких і Харківщина.

Для цих регіонів діють додаткові критерії, зокрема приналежність до вразливих категорій населення та наявність фінансування.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Харківській області становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Вона надається лише один раз протягом опалювального сезону.

Оформлення відбувається через місцеві органи управління за місцем проживання, як зареєстрованим, так і фактичним. Заяву може подати будь-який член родини або його законний представник.

Уповноважені органи повідомляють про рішення протягом 5 робочих днів у спосіб, обраний заявником у заяві. Виплати будуть здійснюватися протягом вересня та жовтня. Кошти у безготівковій формі перерахують на рахунок, зазначений у заяві.

Важливо відзначити, що отримані кошти не враховуються у загальний місячний дохід сім’ї. Це дозволяє літнім людям та іншим громадянам претендувати на додаткові види соціальної підтримки без обмежень.

