Проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области приобретает особую актуальность во время военного положения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в форме бесплатных медицинских услуг, организуемых благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.

По информации канала фонда "Каритас" в Телеграмм, "Каритас-Спес" реализует медицинский проект AMU под названием "Медицинская humanitarian assistance and resilience for conflict-affected populations in Kharkiv", направленный на оказание квалифицированной медподдержки жителям Харькова, оказавшимся в обстоятельствах оказанных обстоятельств.

В рамках этого проекта организация обеспечивает комплексную помощь для пенсионеров и других категорий граждан Харьковской области. В услуги бенефициаров входят медконсультации, поставки лекарств и предметов личной гигиены, что позволяет поддерживать здоровье и облегчать повседневную жизнь в условиях военного положения. Особое внимание уделяется людям, которые из-за состояния здоровья или социальных условий особенно нуждаются в помощи.

Медработники Каритас-Спес осуществляют выезды в следующие категории населения:

лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, которые имеют ограниченную подвижность и нуждаются в регулярном надзоре;

одиноких пожилых граждан, проживающих самостоятельно и не всегда могут получить необходимую помощь;

лежачих больных, нуждающихся в постоянном уходе и контроле состояния здоровья;

онкобольных, нуждающихся в регулярном сопровождении и контроле лечения в сложных условиях.

Проект гумдопомощи для пенсионеров в Харьковской области приобретает особую актуальность во время военного положения, когда доступ к обычным медицинским услугам ограничен, а потребности растут. В течение полутора месяцев более 200 бенефициаров воспользовались услугами проекта, получив не только медподдержку, но и необходимое внимание, способствующее сохранению физического и психологического состояния.

