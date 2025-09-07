Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в форме бесплатных медицинских услуг, организуемых благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.
По информации канала фонда "Каритас" в Телеграмм, "Каритас-Спес" реализует медицинский проект AMU под названием "Медицинская humanitarian assistance and resilience for conflict-affected populations in Kharkiv", направленный на оказание квалифицированной медподдержки жителям Харькова, оказавшимся в обстоятельствах оказанных обстоятельств.
В рамках этого проекта организация обеспечивает комплексную помощь для пенсионеров и других категорий граждан Харьковской области. В услуги бенефициаров входят медконсультации, поставки лекарств и предметов личной гигиены, что позволяет поддерживать здоровье и облегчать повседневную жизнь в условиях военного положения. Особое внимание уделяется людям, которые из-за состояния здоровья или социальных условий особенно нуждаются в помощи.
Медработники Каритас-Спес осуществляют выезды в следующие категории населения:
- лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, которые имеют ограниченную подвижность и нуждаются в регулярном надзоре;
- одиноких пожилых граждан, проживающих самостоятельно и не всегда могут получить необходимую помощь;
- лежачих больных, нуждающихся в постоянном уходе и контроле состояния здоровья;
- онкобольных, нуждающихся в регулярном сопровождении и контроле лечения в сложных условиях.
Проект гумдопомощи для пенсионеров в Харьковской области приобретает особую актуальность во время военного положения, когда доступ к обычным медицинским услугам ограничен, а потребности растут. В течение полутора месяцев более 200 бенефициаров воспользовались услугами проекта, получив не только медподдержку, но и необходимое внимание, способствующее сохранению физического и психологического состояния.
