Місцевих мешканців у Харківській області, які користуються субсидією для пенсіонерів, можуть зобовʼязати повернути кошти.

Пенсіонери мають знати правила нарахування субсидії у Харківській області, щоб уникнути неприємностей, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті ПФУ, в окремих випадках Пенсійний фонд може вимагати повернення частини наданої субсидії для пенсіонерів у Харківській області. Це відбувається у разі переплат.

Така ситуація виникає тоді, коли громадяни у своїх заявах чи деклараціях вказали недостовірні дані і через це отримали більші пільги, ніж мали право.

Інша поширена причина переплати полягає у тому, що люди не повідомили про зміни у своїх обставинах протягом 30 днів, що призвело до нарахування допомоги у старому розмірі.

Йдеться про різні зміни у складі зареєстрованих мешканців, коли хтось виписався чи прописався у квартирі. Важливим є і соціальний статус членів родини, адже вихід на пенсію, встановлення інвалідності чи отримання нового статусу впливають на право на кошти.

Також до уваги беруться зміни у переліку чи умовах надання комунальних послуг або зміна постачальника. Додатковим фактором може стати покращення майнового стану когось із членів домогосподарства.

Наприклад, купівля автомобіля чи квартири, набуття у власність нерухомості або придбання валюти та облігацій на значну суму. Важливо пам’ятати, що втратити субсидію для пенсіонерів у Харківській області ризикує не лише власник житла, а й усі зареєстровані у ньому члени родини.

Якщо вони протягом місяця не повідомили Пенсійний фонд про великі покупки, депозити чи інші суттєві доходи, підтримку можуть скасувати повністю. Питання повернення надмірно виплачених коштів вирішується кількома шляхами.

Найпростіший варіант - це добровільно переказати гроші на рахунок Пенсійного фонду. Якщо ж людина відмовляється робити це самостійно, стягнення може відбуватися примусово за рішенням суду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.