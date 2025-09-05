Местные жители в Харьковской области, которые пользуются субсидией для пенсионеров, могут обязать вернуть средства.

Пенсионеры должны знать правила начисления субсидии в Харьковской области во избежание неприятностей, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ПФУ, в отдельных случаях Пенсионный фонд может потребовать возврата части предоставленной субсидии для пенсионеров в Харьковской области. Это происходит в случае переплат.

Такая ситуация возникает тогда, когда граждане в своих заявлениях или декларациях указали недостоверные данные и поэтому получили большие льготы, чем имели право.

Другая распространенная причина переплаты состоит в том, что люди не сообщили об изменениях в своих обстоятельствах в течение 30 дней, что привело к начислению пособия в старом размере.

Речь идет о разных изменениях в составе зарегистрированных жильцов, когда кто-то выписался или прописался в квартире. Важен и социальный статус членов семьи, ведь выход на пенсию, установление инвалидности или получение нового статуса влияют на право на средства.

Также принимаются во внимание изменения в перечне или условиях предоставления коммунальных услуг или смена поставщика. Дополнительным фактором может стать улучшение имущественного положения одного из членов домохозяйства.

К примеру, покупка автомобиля или квартиры, приобретение в собственность недвижимости или приобретение валюты и облигаций на значительную сумму. Важно помнить, что потерять субсидию для пенсионеров в Харьковской области рискует не только владелец жилья, но и все зарегистрированные члены семьи.

Если они в течение месяца не сообщили Пенсионному фонду о крупных покупках, депозитах или других существенных доходах, поддержку могут отменить полностью. Вопрос возврата излишне выплаченных средств решается несколькими способами.

Самый простой вариант – это добровольно перевести деньги на счет Пенсионного фонда. Если же человек отказывается делать это самостоятельно, взыскание может производиться принудительно по решению суда.

