График отключения газа в неделю с 22 по 28 декабря в Черниговской области предусматривает проведение ремонтных работ в системе газоснабжения.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Черниговской области охватит ряд адресов в одном из городов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Черниговской области будет касаться Нежина.

Газоснабжение будет временно прекращено по адресам: ул. Защитников Украины, ул. Геологов, ул. Авиации, ул. Шевченко и ул. Объезжа.

В сообщении на сайте поставщика голубого топлива отмечено, что работы начнутся с 22.12.2025 года. О дате завершения пока информация не предоставлена. Так что местным жителям советуют следить за новыми сообщениями на официальных ресурсах местного филиала ООО "Газсети".

Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, необходимые для безопасной и безаварийной эксплуатации газовых сетей.

Потребителей просят перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ, а также обеспечить доступ к газовым системам в своих домах.

Возобновление газоснабжения произойдет по завершении работ с соблюдением всех правил безопасности. Пока же местным советуют учитывать неудобства, которые может принести график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Черниговской области.

Временные ограничения помогут избежать аварий и непредвиденных перебоев в будущем, а также разрешат провести плановые работы без задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черниговской области: украинцам рассказали о тревожных тенденциях на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому в первую очередь предоставят выплаты, перечень категорий.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где именно можно иметь от 18 тысяч в месяц.