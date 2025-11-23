Рынок входит в сезон с дефицитом продуктов в Днепропетровской области, что с течением времени может еще усилиться.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может наблюдаться на пользующийся популярностью овощ у украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил специалист Мыкола Соботовыч.

Рынок капусты показывает повышенную ценовую нестабильность. Такая ситуация, по его словам, связана с несколькими ключевыми факторами: резкими погодными колебаниями в течение сезона, реакцией фермеров на высокие цены в прошлом году, а также хроническими проблемами хранения овощной продукции, которые уже много лет остаются нерешенными.

Специалист отмечает, что значительная часть урожая текущего года отличается низким качеством и фактически не подходит для продолжительного хранения. Поэтому количество продукции, которое может быть заложено в складские хранилища и выдержать зимне-весенний период, оказалось ограниченным.

Таким образом рынок входит в сезон с дефицитом продуктов в Днепропетровской области, что со временем может еще усилиться.

По мнению аналитика, подобное развитие событий способно привести к заметной нехватке капусты зимой и весной, что, в свою очередь, станет толчком для подорожания этого овоща. Он подчеркивает, что такая динамика не разовое явление, а формирует характерную для украинского рынка цикличность.

Специалисты отмечают, что рынок капусты носит циклический характер: высокие цены стимулируют увеличение производства, после чего происходит резкое падение стоимости, которое впоследствии снова приводит к сокращению посевов и очередному скачку цен.

По мнению экспертов, разорвать этот круг можно только при условии внедрения современных технологий выращивания и активного развития инфраструктуры по хранению урожая. В частности, речь идет о строительстве новых овощехранилищ, что позволит сохранять стабильное предложение в течение всего года и минимизировать сезонные колебания.

Источник: EastFruit.

