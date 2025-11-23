График отключения газа на 24 ноября в Черкасской области создаст бытовые неудобства местным жителям.

График отключения газа на 24 ноября в Черкасской области коснется жителей одного из населённых пунктов региона, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Золотоношский участок Золотоношского управления эксплуатации газового хозяйства местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

По графику отключения газа на 24 ноября в Черкасской области поставки в селе Ольхи ограничат по следующим адресам:

Костянтина Полтавця 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, Олега Охріменка 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39а, 39, 40, 42, 44а, 46, 47, 49, 50а, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 кв.1, 63, 64, 66, 68.

Руслана Курятника 1, 2, 3, 5, 6, 10, Козацька 3, 4, Лесі Українки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, Лісна 6, 12, 14, 18, 21 кв.1, 21 кв.2, Лісовий 3, 3а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 22 кв.2, 24, Луговий 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Мира 2, 4, 5, 6, 7, 8а, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 34, 36, 40, 43, 48, 49, 51, 52, Нова 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, Сонячна 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Тиха 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Центральна 1, 4, 5, 5а, 6, 7кв.3, 7кв.1, 7кв.2, 7кв.4, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 19, 19а кв.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 54а, 54б, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 104, Шевченка 1 кв.2, 2, 2А, 3, 5, 6, 9, 13.

График отключения газа на 24 ноября в Черкасской области позволит работникам выполнить весь комплекс работ без задержек и возобновить подачу голубого топлива в установленные сроки.

