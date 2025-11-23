Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по определенному графику.

В Кировоградской области ВПЛ и часть пенсионеров получают бесплатные продукты в рамках работы гуманитарного хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Хаб обеспечивает комплексную поддержку переселенцев, объединяя выдачу помощи с консультациями и информационным сопровождением. Специалисты центра объясняют механизмы получения социальных выплат, ориентируют вновь прибывших в местные службы и помогают быстрее интегрироваться в общину.

Отдельное внимание уделяется жителям Покровского района, которые сейчас больше нуждаются в поддержке. В рамках деятельности хаба они получают гигиенические наборы и продуктовые пакеты, что позволяет частично снизить финансовую нагрузку на семейные бюджеты переселенцев и украинских пенсионеров.

Прием посетителей проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Работники центра осуществляют регистрацию заявителей, консультируют по доступным формам помощи и фиксируют индивидуальные запросы каждого человека.

Хаб «Єднання» продолжает работу по поддержке самых уязвимых категорий населения. Помощь могут получить пожилые люди, граждане с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по графику, обнародованному на официальном Телеграмм-канале хаба. Там также регулярно публикуются актуальные новости, объявления о предстоящих мероприятиях и обновлениях деятельности центра.

