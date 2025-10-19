Основная цель хаба заключается в предоставлении бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить благодаря деятельности гуманитарного хаба «Единение», функционирующего в Кропивницком, сообщает Politeka.

Раздача производится не каждый день, как отмечает Александровская районная государственная администрация .

Центр «Единение» создан по инициативе Покровской городской военной администрации, чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц Покровской городской территориальной общины, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и сейчас проживающих в пределах Кировоградщины. Основная цель хаба заключается в предоставлении переселенцам консультаций, информационной помощи и гуманитарной поддержки — в частности, гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Этот центр стал важным центром для людей, прибывших из Покровского района и требующих внимания, участия и помощи от общества и партнерских организаций.

Для более точного определения неотложных потребностей переселенцев администрация призывает всех желающих из Покровска заполнить анкету на платформе Google Forms. Полученные ответы позволят команде хаба подготовить запросы к национальным и международным донорам, оказывающим гуманитарную поддержку. Это позволит более эффективно распределять ресурсы и помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Для лиц, которым сложно воспользоваться онлайн-формой, предусмотрена возможность лично обратиться в центр по будням с 9:00 до 17:00. Там специалисты предоставят консультации, помогут с регистрацией и примут обращение по самым актуальным запросам.

В рамках деятельности инициативы материальная помощь направляется на наиболее уязвимые категории граждан - пожилых людей, лиц с онкологическими заболеваниями и граждан с инвалидностью I или II группы. Информация о конкретных датах выдачи гуманитарных наборов публикуется отдельно в Телеграмм-канале организации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.