Часть переселенцев уже потеряла денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области, под угрозой и другие категории переселенцев, пишет Politeka.

Часть внутренне перемещенных лиц, получающих государственную помощь, должна была пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Те, кто не успел этого сделать вовремя, временно лишились права на выплаты.

Речь идет о денежных пособиях для ВПЛ в Черниговской области в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

До 1 ноября пройти процедуру были следующие категории граждан:

  • малообеспеченные семьи;
  • дети на попечении или попечительстве;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки, включая детей с инвалидностью, а также родители-воспитатели и приемные родители, получающие выплаты за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
  • дети с тяжелыми болезнями;
  • лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;
  • получатели пособия по уходу;
  • лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но еще не получило права на пенсионные выплаты.

Кроме того, до 31 декабря должны пройти идентификацию переселенцы-пенсионеры, чтобы не потерять выплаты.

выплаты

Выплаты также могут быть прекращены в случае:

  • превышение среднемесячного дохода на одного человека свыше 9 444 гривен;
  • покупки недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 000 гривен (за исключением государственных и местных программ);
  • приобретение нового автомобиля в возрасте до пяти лет, если он не был приобретен волонтерами для нужд ВСУ;
  • пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;
  • смены места жительства и возвращения к предыдущему жилью;
  • наличия депозита более 100 000 гривен;
  • нетрудоустройство трудоспособных членов семьи в течение месяца при отсутствии регистрации в центре занятости.

Источник: На пенсии.

