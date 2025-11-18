Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области может быть прекращена в некоторых случаях.

Часть переселенцев уже потеряла денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области, под угрозой и другие категории переселенцев, пишет Politeka.

Часть внутренне перемещенных лиц, получающих государственную помощь, должна была пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Те, кто не успел этого сделать вовремя, временно лишились права на выплаты.

Речь идет о денежных пособиях для ВПЛ в Черниговской области в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

До 1 ноября пройти процедуру были следующие категории граждан:

малообеспеченные семьи;

дети на попечении или попечительстве;

дети-сироты и лишенные родительской опеки, включая детей с инвалидностью, а также родители-воспитатели и приемные родители, получающие выплаты за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

дети с тяжелыми болезнями;

лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но еще не получило права на пенсионные выплаты.

Кроме того, до 31 декабря должны пройти идентификацию переселенцы-пенсионеры, чтобы не потерять выплаты.

Выплаты также могут быть прекращены в случае:

превышение среднемесячного дохода на одного человека свыше 9 444 гривен;

покупки недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 000 гривен (за исключением государственных и местных программ);

приобретение нового автомобиля в возрасте до пяти лет, если он не был приобретен волонтерами для нужд ВСУ;

пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;

смены места жительства и возвращения к предыдущему жилью;

наличия депозита более 100 000 гривен;

нетрудоустройство трудоспособных членов семьи в течение месяца при отсутствии регистрации в центре занятости.

