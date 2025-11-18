Часть переселенцев уже потеряла денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области, под угрозой и другие категории переселенцев, пишет Politeka.
Часть внутренне перемещенных лиц, получающих государственную помощь, должна была пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Те, кто не успел этого сделать вовремя, временно лишились права на выплаты.
Речь идет о денежных пособиях для ВПЛ в Черниговской области в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
До 1 ноября пройти процедуру были следующие категории граждан:
- малообеспеченные семьи;
- дети на попечении или попечительстве;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки, включая детей с инвалидностью, а также родители-воспитатели и приемные родители, получающие выплаты за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- дети с тяжелыми болезнями;
- лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;
- получатели пособия по уходу;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но еще не получило права на пенсионные выплаты.
Кроме того, до 31 декабря должны пройти идентификацию переселенцы-пенсионеры, чтобы не потерять выплаты.
Выплаты также могут быть прекращены в случае:
- превышение среднемесячного дохода на одного человека свыше 9 444 гривен;
- покупки недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 000 гривен (за исключением государственных и местных программ);
- приобретение нового автомобиля в возрасте до пяти лет, если он не был приобретен волонтерами для нужд ВСУ;
- пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;
- смены места жительства и возвращения к предыдущему жилью;
- наличия депозита более 100 000 гривен;
- нетрудоустройство трудоспособных членов семьи в течение месяца при отсутствии регистрации в центре занятости.
