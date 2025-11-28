Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане з сезонними чинниками.

Подорожчання продуктів у Дніпрі у листопаді 2025 року вже відчутно впливає на сімейні витрати, повідомляє Politeka.

Середні ціни на крупи, молочні вироби та овочі продовжують підвищуватися, змушуючи городян ретельно планувати покупки.

Найбільше подорожчала гречка. Кілограм крупи коштує в середньому 41,97 гривні. У супермаркеті Auchan його пропонують за 34,90 грн, а в Megamarket — 54,80. Порівняно з жовтнем, середня вартість зросла приблизно на одну гривню, що відчутно для багатьох домогосподарств.

Молочні продукти також подорожчали останнім часом. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл зараз продають у середньому по 38,13 грн, тоді як минулого місяця їхня ціна становила 36,14 грн. У Metro та Novus продукт коштує 37,99 грн, а в Megamarket — 38,40 грн.

Серед овочів найбільше здорожчали огірки. Середня ціна кілограма досягла 121,05 гривні, що на 27,56 грн більше, ніж у жовтні. Найдешевші пропозиції у Metro — 83,10, а найдорожчі — у Novus по 159 гривень. Діапазон коливань вартості складає від 93,49 до 144,45.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане з сезонними чинниками, зростанням логістичних витрат та нестабільністю постачань. Фахівці радять перевіряти ціни у різних торговельних мережах, скористатися акціями та планувати закупівлі заздалегідь.

У підсумку, зростання цін на основні товари вже відчутно впливає на бюджет, а стабілізації вартості у найближчі тижні не прогнозують. Мешканцям міста варто готуватися до подальших коливань та шукати вигідні пропозиції на ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.