Подорожание продуктов в Днепре в ноябре 2025 уже ощутимо влияет на семейные расходы, сообщает Politeka.

Средние цены на крупу, молочные изделия и овощи продолжают повышаться, заставляя горожан тщательно планировать покупки.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм крупы стоит в среднем 41,97 гривны. В супермаркете Auchan его предлагают за 34,90 грн, а в Megamarket – 54,80. По сравнению с октябрем средняя стоимость выросла примерно на одну гривну, что ощутимо для многих домохозяйств.

Молочные продукты также подорожали в последнее время. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас продают в среднем по 38,13 грн, в то время как в прошлом месяце их цена составляла 36,14 грн. В Metro и Novus продукт стоит 37,99 грн, а в Megamarket – 38,40 грн.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя цена килограмма достигла 121,05 грн, что на 27,56 грн больше, чем в октябре. Самые дешевые предложения у Metro - 83,10, а самые дорогие - у Novus по 159 гривен. Диапазон колебаний стоимости составляет от 93,49 до 144,45.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Днепре связано с сезонными факторами, ростом логистических затрат и нестабильностью поставок. Специалисты советуют проверять цены в разных торговых сетях, воспользоваться акциями и планировать закупки заранее.

В итоге рост цен на основные товары уже ощутимо влияет на бюджет, а стабилизацию стоимости в ближайшие недели не прогнозируют. Жителям города следует готовиться к дальнейшим колебаниям и искать выгодные предложения на рынке.

