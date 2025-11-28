У межах ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та індивідуальну увагу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надходить мешканцям, які постраждали від обстрілів та потребують оперативної підтримки, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує організація «Карітас», фокусуючи зусилля на відновленні приватних будинків і супроводі людей, що втратили можливість самостійно впоратися з наслідками бойових дій.

Команди фахівців ремонтують покрівлі, утеплюють приміщення, замінюють зруйновані конструкції та приводять пошкоджені оселі до безпечного стану. Особливу увагу приділяють житлам, які можна відновити без повного будівельного ремонту.

Подати заявку можуть жителі Харкова та Ізюму. Першочергово розглядають звернення літніх осіб, родин з дітьми, людей з інвалідністю, вагітних жінок, внутрішньо переміщених громадян та пацієнтів із тяжкими хронічними хворобами.

Додатково надається соціальний супровід: спеціалісти консультують, допомагають у повсякденних справах та забезпечують психологічну підтримку, що сприяє стабілізації емоційного стану після пережитого.

У межах ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та індивідуальну увагу, створюючи умови для повернення до звичного життя. Організатори закликають подавати заявки завчасно, аби отримати допомогу до настання холодів.

Окрім того, також варто зауважити, що місцеві жителі можуть отримати безкоштовні продукти та інші види підтримки через проєкт «H.O.P.E. WELL», який системно допомагає самотнім людям старшого віку та громадянам з інвалідністю.

Особлива увага приділяється самотнім людям похилого віку, немічним та невиліковно хворим громадянам, а також внутрішньо переміщеним особам.

