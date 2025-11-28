В рамках инициативы гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет ремонт жилья и индивидуальное внимание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области поступает жителям, пострадавшим от обстрелов и нуждающимся в оперативной поддержке, сообщает Politeka.

Проект реализует организация «Каритас», фокусируя усилия на восстановлении частных домов и сопровождении людей, лишившихся возможности самостоятельно справиться с последствиями боевых действий.

Команды специалистов ремонтируют кровли, утепляют помещения, заменяют разрушенные конструкции и приводят поврежденные дома в безопасное состояние. Особое внимание уделяется жильям, которые можно восстановить без полного строительного ремонта.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма. В первую очередь рассматривают обращения пожилых лиц, семей с детьми, людей с инвалидностью, беременных женщин, внутренне перемещенных граждан и пациентов с тяжелыми хроническими болезнями.

Дополнительно предоставляется социальное сопровождение: специалисты консультируют, помогают в повседневных делах и обеспечивают психологическую поддержку, способствующую стабилизации эмоционального состояния после пережитого.

В рамках инициативы гуманитарное пособие для пенсионеров в Харьковской области объединяет ремонт жилья и индивидуальное внимание, создавая условия для возвращения к привычной жизни. Организаторы призывают подавать заявки раньше времени, чтобы получить помощь до наступления холодов.

Кроме того, следует отметить, что местные жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», который системно помогает одиноким людям старшего возраста и гражданам с инвалидностью.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, немощным и неизлечимо больным гражданам, а также внутренне перемещенным лицам.

