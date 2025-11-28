Робота для пенсіонерів в Дніпрі пропонує широкий спектр вакансій у різних сферах, що дозволяє літнім людям залишатися активними та забезпечувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Згідно з оголошеннями на платформі work.ua, на ринку з’являються пропозиції з різним рівнем зайнятості, що дозволяє обрати комфортний формат праці та графік.

Серед актуальних вакансій є позиція зварювальника в компанії Техмамонтаж. Фахівець повинен мати досвід роботи з тонким металом від одного року та вміти читати креслення. Обов’язки включають зварювання аргоном та напівавтоматом на виробництві нержавіючих металоконструкцій. Зарплата коливається від 40 000 до 55 000 гривень. Виробництво розташоване на правому березі міста на вулиці М. Руденка, доступне трамваєм №17. Робота організована за відрядною системою, графік: з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00. Компанія приймає кандидатів будь-якої статі.

Ще одна цікава пропозиція — токар карусельник у компанії Інтерпайп із зарплатою від 26 000 до 29 000 гривень. Фахівець працює із залізничними колесами, а точність та відповідальність є ключовими вимогами, адже продукція використовується у різних країнах світу.

У складській сфері компанія Sav Orbico запрошує комплектувальника із зарплатою 26 220 гривень. До обов’язків входить комплектування замовлень, розвантаження та завантаження товару, а також розміщення продукції на стелажах. Важливими є уважність, аналітичні здібності та дисципліна. Графік включає три денні зміни з 8:00 до 20:00, три нічні з 20:00 до 8:00 та три вихідні.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі охоплює промисловість, складську логістику та виробництво, що дозволяє літнім людям залишатися активними, отримувати стабільний дохід та підтримувати професійні навички навіть на пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.