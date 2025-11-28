Работа для пенсионеров в Днепре предлагает широкий спектр вакансий в различных областях, что позволяет пожилым людям оставаться активными и обеспечивать стабильный доход, сообщает Politeka.

Согласно объявлениям на платформе work.ua , на рынке появляются предложения с разным уровнем занятости, что позволяет выбрать комфортный формат труда и график.

Среди актуальных вакансий есть позиция сварщика в компании Техмамонтаж. Специалист должен иметь опыт работы с тонким металлом от одного года и уметь читать чертеж. Обязанности включают сварку аргоном и полуавтоматом на производстве нержавеющих металлоконструкций. Зарплата колеблется от 40000 до 55000 гривен. Производство расположено на правом берегу города по улице М. Руденко, доступное трамваем №17. Работа организована по командировочной системе, график: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Компания принимает кандидатов любого пола.

Еще одно интересное предложение — карусельщик токарь в компании Интерпайп с зарплатой от 26 000 до 29 000 гривен. Специалист работает с железнодорожными колесами, а точность и ответственность являются ключевыми требованиями, ведь продукция используется в разных странах мира.

В складской сфере компания Sav Orbico приглашает комплектующего с зарплатой 26 220 гривен. В обязанности входит комплектование заказов, разгрузка и погрузка товара, а также размещение продукции на стеллажах. Важны внимательность, аналитические способности и дисциплина. График включает три дневных смены с 8:00 до 20:00, три ночных с 20:00 до 8:00 и три выходных.

Работа для пенсионеров в Днепре включает промышленность, складскую логистику и производство, что позволяет пожилым людям оставаться активными, получать стабильный доход и поддерживать профессиональные навыки даже на пенсии.

