Подорожание продуктов в Днепре в ноябре 2025 уже влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Средние цены на гречку, молочные изделия и овощи продолжают расти, что заставляет покупателей внимательнее планировать расходы.

Наиболее ощутимое повышение зафиксировано у гречихи. Килограмм крупы сейчас стоит 41,97 грн, в супермаркете Auchan его предлагают за 34,90, а в Megamarket – за 54,80. По сравнению с октябрем средняя стоимость выросла около одной гривны.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают в среднем по 38,13 грн., тогда как в октябре цена составляла 36,14 грн. У Metro и Novus продукт стоит 37,99, у Megamarket – 38,40.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя цена килограмма достигла 121,05 грн, что на 27,56 больше месяца назад. Самые дешевые огурцы у Metro продают за 83,10, а самые дорогие – у Novus по 159 гривен. Диапазон колебаний составлял от 93,49 до 144,45.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными факторами и повышением логистических затрат. Потребителям советуют сравнивать цены в разных сетях и заранее планировать закупки.

В итоге, повышение цен ощутимо влияет на семейный бюджет, а стабилизации стоимости в ближайшее время не ожидают.

Кроме того, в Днепре наблюдается также дефицит продукции.

Из-за погодных условий большинство комбинатов досрочно начали отопительный сезон, используя уголь и пеллеты. Расходы на топливо выросли вдвое, что повлияло на конечные цены огурцов в магазинах и на рынках.

