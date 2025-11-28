Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Харьковской области доступны как государственные программы и международные проекты поддержки, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи подробнее рассказали на портале "Дия".

В декабре переселенцы получат финансовую поддержку в тех же размерах, что и в предыдущие периоды.

Размеры ежемесячной выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Харьковской области остаются неизменными:

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.

Начисление происходит дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Право на получение ее имеют люди с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые категории населения.

Международные выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Харьковской области

С 1 декабря 2025 года внутренне перемещенные лица и другие уязвимые группы населения могут воспользоваться дополнительными программами международной денежной помощи. Такую поддержку реализуют ЮНИСЕФ, Красный Крест, Handicap International.

Программы ЮНИСЕФ

Организация внедряет сразу несколько направлений финансовой поддержки:

Многоцелевая помощь семействам с несовершеннолетними. Направлена ​​на домохозяйства, пострадавшие от боевых действий или вынужденно покинувших свои дома. Размер выплаты составляет 10 800 гривен на человека на три месяца. Максимум – пять человек в с емействе, из них не более двух взрослых.

Поддержка семей, пострадавших от ракетных ударов или взрывов. Она назначается домохозяйствам, где кто-то был ранен или погиб. Предусмотрена единовременная выплата 16 700 грн на домохозяйство, а также сопровождение в виде психологической и другой необходимой поддержки.

Зимняя денежная помощь для семей с несовершеннолетними. Рассчитана на домохозяйства, проживающие в пределах 10 км от линии фронта, а также малообеспеченные в радиусе 10-50 км. Приоритет получают многодетные, неполные семейства и с детьми с инвалидностью. Сумма выплаты – 19 400 грн на семейство для подготовки к зимнему периоду.

Международный гандикап

Оказывает ежемесячное финансовое содействие в течение трех месяцев в размере 2 200 грн на человека. Помощь могут получить ВПЛ, люди в возрасте от 65 лет с доходом менее 3 000 грн, лица с инвалидностью, многодетные, одинокие пенсионеры, беременные женщины и кормящие матери.

Красный Крест

Поддерживает малообеспеченные, переселенцев, одиноких матерей, семьи с детьми с инвалидностью, пенсионеров без источников дохода, а также, ухаживающие за тяжелобольными детьми. Размер пособия составляет 2500 грн в месяц, с возможностью продления в зависимости от ситуации в семье.

