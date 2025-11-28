Українці можуть скористатися додатковими програмами міжнародної виплати для ВПО з 1 грудня у Харківській області.

Виплати для ВПО з 1 грудня у Харківській області доступні, як черех державні програми та міжнародні проекти підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі "Дія".

У грудні переселенці отримають фінансову підтримку в тих самих розмірах, що й у попередні періоди.

Розміри щомісячної виплати для ВПО з 1 грудня у Харківській області залишаються незмінними:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень — для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Нарахування відбувається двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Право на отримання такої допомоги мають люди з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі категорії населення.

Міжнародні виплати для ВПО з 1 грудня у Харківській області

Із 1 грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи та інші вразливі групи населення можуть скористатися додатковими програмами міжнародної грошової допомоги. Таку підтримку реалізують ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Handicap International.

Програми ЮНІСЕФ

Організація впроваджує одразу кілька напрямків фінансової підтримки:

Багатоцільова допомога для сімей із неповнолітніми. Спрямована на домогосподарства, що постраждали від бойових дій або вимушено залишили свої домівки. Розмір виплати становить 10 800 гривень на особу на три місяці. Максимум — п’ять осіб у родині, з них не більше двох дорослих.

Підтримка сімей, що постраждали від ракетних ударів чи вибухів. Допомога призначається родинам, де хтось був поранений або загинув. Передбачено одноразову виплату 16 700 грн на домогосподарство, а також супровід у вигляді психологічної та іншої необхідної підтримки.

Зимова грошова допомога для сімей із неповнолітніми. Розрахована на домогосподарства, які проживають у межах 10 км від лінії фронту, а також на малозабезпечені родини в радіусі 10–50 км. Пріоритет отримують багатодітні, неповні сім’ї та родини з дітьми з інвалідністю. Сума виплати — 19 400 грн на родину для підготовки до зимового періоду.

Handicap International

Надає щомісячну фінансову підтримку протягом трьох місяців у розмірі 2 200 грн на особу. Допомогу можуть отримати ВПО, люди віком від 65 років із доходом менше 3 000 грн, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, самотні пенсіонери, вагітні жінки та матері-годувальниці.

Червоний Хрест

Підтримує малозабезпечені родини, переселенців, одиноких матерів, сім’ї з дітьми з інвалідністю, пенсіонерів без джерел доходу, а також родини, що доглядають за важкохворими дітьми. Розмір допомоги становить 2 500 грн на місяць, з можливістю продовження залежно від ситуації в родині.

