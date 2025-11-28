Часть украинцев начала закупать товар на будущее, опасаясь дефицита продуктов в Кривом Роге и ценового шока.

Украинцы опасаются, что возможный дефицит продуктов в Кривом Роге на товар, часто покупаемый для приготовления разнообразных блюд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Аналитики отмечают, что до конца года стоимость подсолнечного масла может вырасти на 10-15%. Среди главных причин такого повышения – масштабные блекауты, усложняющие работу перерабатывающих предприятий, а также удорожание производства. Эти факторы уже сказались на настроениях потребителей: часть украинцев начала скупать масло впрок, опасаясь дефицита продуктов в Кривом Роге и ценового шока.



Несмотря на беспокойство населения, эксперты рынка отмечают: поводов для паники нет. Украина стабильно производит около 5,5 миллионов тонн подсолнечного в год, в то время как внутренние потребности составляют всего около 500 тысяч тонн. Это означает, что страна производит в 10-15 раз больше, чем потребляет.

Эксперт Степан Капшук подчеркивает, что украинское масло остается доступным для всех категорий населения, а его цена демонстрирует редкую стабильность по сравнению с другими продуктами. Даже в неблагоприятных погодных условиях урожай подсолнечника обычно достаточен, чтобы полностью покрыть внутренний спрос, поэтому угроза дефицита в области не рассматривается.

Факторы ценообразования

Несмотря на перебои с электричеством, главным фактором давления на цену остается подорожание сырья. За девять месяцев 2025 года подсолнечное масло подорожало на 14%. В 2024 году рост составил 19% из-за более скромного урожая, тогда как в 2023 году цена, напротив, снизилась на 18% благодаря рекордному сбору подсолнечника.

Текущее состояние отрасли

Несмотря на войну и утрату части мощностей во временно оккупированных регионах, промышленность продолжает возобновлять создание. В последнее время заработало восемь новых предприятий, что позволяет удерживать объемы переработки на уровне довоенных. Отрасль остается стратегически важной для экономики, обеспечивая около 30% валютных поступлений аграрного сектора и около 15% общего экспорта страны.

Эксперты единодушны в главном: оснований для ажиотажной скупки масла нет. Дефицит продуктов в Кривом Роге не прогнозируется, а подорожание, если будет происходить, будет постепенным. Прогнозируемый рост - в пределах 10-15%.

Источник: AgroReview.

