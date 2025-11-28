Українці побоюються, що можливий дефіцит продуктів у Кривому Розі на товар, який часто купують для приготування різноманітних страв, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Аналітики зазначають, що до кінця року вартість соняшникової олії може зрости на 10-15%. Серед головних причин такого підвищення — масштабні блекаути, що ускладнюють роботу переробних підприємств, а також подорожчання виробництва. Ці чинники вже позначилися на настроях споживачів: частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту продуктів у Кривому Розі та цінового шоку.



Попри занепокоєння населення, експерти олійного ринку наголошують: приводів для паніки немає. Україна стабільно виробляє близько 5,5 мільйонів тонн соняшникової олії на рік, тоді як внутрішні потреби становлять лише близько 500 тисяч тонн. Це означає, що країна продукує у 10-15 разів більше олії, ніж споживає.

Експерт Степан Капшук підкреслює, що українська олія залишається доступною для всіх категорій населення, а її ціна демонструє рідкісну стабільність у порівнянні з іншими продуктами. Навіть за несприятливих погодних умов урожай соняшника зазвичай достатній, щоб повністю покрити внутрішній попит, тому загроза дефіциту в області не розглядається.

Чинники ціноутворення

Попри перебої з електрикою, головним фактором тиску на ціну залишається саме подорожчання сировини. За дев’ять місяців 2025 року соняшникова олія в Україні подорожчала на 14%. У 2024 році зростання становило 19% через скромніший урожай, тоді як у 2023 році ціна, навпаки, знизилася на 18% завдяки рекордному збору соняшника.

Поточний стан галузі

Попри війну та втрату частини потужностей у тимчасово окупованих регіонах, олійна промисловість продовжує відновлювати виробництво. Останнім часом запрацювали вісім нових підприємств, що дозволяє утримувати обсяги переробки на рівні довоєнних. Галузь залишається стратегічно важливою для економіки, забезпечуючи близько 30% валютних надходжень аграрного сектору та приблизно 15% загального експорту країни.

Експерти одностайні у головному: підстав для ажіотажного скуповування олії немає. Дефіцит продуктів у Кривому Розі не прогнозується, а подорожчання, якщо й відбуватиметься, буде поступовим. Прогнозоване зростання — у межах 10-15%.

