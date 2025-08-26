У Дніпропетровській області стартувала грошова допомога, яка покликана полегшити життя вразливих категорій населення, в тому числі й для пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала частиною благодійної програми, що реалізується у співпраці з міжнародними партнерами та місцевими організаціями, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у межах проєкту, який діє через благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг».

Підтримка спрямована на тих людей, які перебувають у складних умовах та потребують додаткових ресурсів для оренди житла. Йдеться насамперед про мешканців Кривого Рогу та Криворізького району, котрі нещодавно залишили тимчасово окуповані території або виїхали з районів активних бойових дій.

Право на підтримку також мають ті, хто змушений був покинути школи чи дитсадки, де тимчасово проживав, оскільки навчальні заклади готують до нового навчального року. До кола отримувачів входять і люди, які мешкають у гуртожитках.

Виплати розраховані на термін у шість місяців. Основною умовою отримання є належність до однієї з категорій вразливості. У переліку серед є вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, самотні мами чи тата, а також опікуни.

Додатково на допомогу можуть претендувати люди з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворі та самотні пенсіонери віком від 60 років.

Для консультацій і подання заявки на грошову допомогу в Дніпропетровській області передбачені телефонні лінії. Спеціалісти фонду приймають звернення у робочі дні з 10 ранку до 16 години.

